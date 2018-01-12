​В разных микрорайонах Рыбинска в крупных торговых центрах установили урны с логотипом «Решаем вместе!». Жители города могут воспользоваться ими, чтобы проголосовать за общественные территории, благоустройство которых, по их мнению, должно быть проведено в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в этом году.



В рыбинском списке претендентов на реконструкцию – 31 объект. По поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова местные власти должны сформировать программу благоустройства с учетом пожеланий граждан.



Параллельно с голосованием в общественных местах и на сайте vmeste76.ru идет общественное обсуждение объектов. Предварительный этап отбора территорий продлится до 31 января. Итоговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе!» состоится 18 марта.



Еженедельно члены общественной комиссии, курирующей реализацию проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», будут проводить выемку анкет, мониторинг результатов. Итоги будут публиковаться на официальном сайте администрации Рыбинска. Председателем общественной комиссии является заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков, члены комиссии – представители общественных организаций, Общественной палаты города и депутатского корпуса.



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе с прошлого года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Она направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.



Справка



Урны с логотипом «Решаем вместе!» установлены в 15 торговых центрах Рыбинска:



«Сенная площадь», ул. Герцена, 62;



«Атак», ул. Герцена, 62;



«Центральный», ул. Крестовая, 72;



«Дружба», ул. Крестовая, 135;



«Виконда», ул. Бабушкина, 29;



«Дом торговли», ул. Рокоссовского, 6;



«Уют», ул. Черняховского, 31;



«Перовский», пр. 50 лет Октября, 27;



«Квадрат», ул. Юбилейная, 51/ул. Волочаевская, 38а;



«Космос», ул. М. Горького, 10;



«Скоморохова гора», ул. Моторостроителей, 18;



гипермаркет «Магнит», ул. Приборостроителей, 3а;



«Дружба», ул. Ошурковская, 16;



«Дружба», ул. Гагарина, 27;



«Атак», ул. Захарова, 38.