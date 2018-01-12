​12 января на торжественном областном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры, губернатор Дмитрий Миронов вручил награды сотрудникам и ветеранам ведомства.



– Совсем скоро прокуратура Российской Федерации отметит очень значимый, весомый юбилей – трехсотлетие со дня создания этого важнейшего государственного института, – сказал Дмитрий Миронов. – И все эти годы работники прокуратуры стояли на страже интересов государства и общества. Я желаю всем вам успехов в вашей очень нужной людям деятельности. Пусть в ваших семьях будут мир и благополучие. Здоровья вам и вашим близким!



Медалью «За труды во благо земли Ярославской» II степени награжден первый заместитель прокурора Ярославской области Магомет Белхороев. За значительный личный вклад в укрепление правопорядка и добросовестное выполнение служебных обязанностей грамоты губернатора вручены заместителю начальника отдела планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета и отчетности Ольге Авериной, старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Марии Быковой, главному специалисту отдела информационно-технологического обеспечения и информационной безопасности Евгению Хмелеву, а также ветеранам областной прокуратуры Юрию Верховцеву и Георгию Колобову.



Кроме того, приказом генерального прокурора Российской Федерации в этот день были поощрены еще 25 сотрудников региональной прокуратуры.



С профессиональным праздником собравшихся также поздравили председатель областной Думы Михаил Боровицкий, председатель Ярославского областного суда Владимир Ананьев и митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.