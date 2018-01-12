​12 января губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры.



– Правительство региона в своей деятельности тесно взаимодействует с органами прокуратуры, – сказал Дмитрий Миронов. – За минувший год совместными усилиями нам удалось существенно продвинуться в решении целого ряда проблем. Мы с вами успешно сотрудничали по подготовке региональных нормативных правовых актов, решали вопросы своевременной оплаты труда, защиты интересов дольщиков и прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, контролировали соблюдение законодательства в отношении юридических лиц и предпринимателей. Я прошу вас и в дальнейшем держать эти направления работы на особом контроле.



В ходе прокурорских проверок выявлено свыше 2,5 тысячи нарушений закона в сфере оплаты труда. В результате принятых мер восстановлены права работников 33 предприятий, погашена задолженность на сумму, превышающую 98 миллионов рублей.



Прокурор области Дмитрий Попов подчеркнул: состоянию законности в этой сфере уделялось повышенное внимание. Благодаря мерам прокурорского реагирования более трех тысяч человек в полном объеме получили заработную плату.



Хорошие результаты зафиксированы и по другим направлениям. В 2017 году в бюджеты всех уровней взыскано порядка 200 миллионов рублей. В судебном порядке прокуроры добились проведения перерасчета платы за общедомовые услуги. Кроме того, выявлено свыше 83 тысяч нарушений в правовой сфере, порядка 6 тысяч уголовных дел направлено в суды, пресечено более 31 тысячи нарушений федерального законодательства.