​С 11 по 18 февраля в областном центре вновь пройдет фестиваль «Ярославская Масленица – главная Масленица страны». Жителей и гостей города ждут традиционные русские гулянья в сочетании с новыми проектами.



– В этом году Ярославская Масленица объединит старое и новое, – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Обязательно будут ярмарка, карнавальное шествие, снежные бои и масленичный поезд. Среди новаций – стрит-арт-фестиваль и гастрономический фестиваль, которые удивят всех посетителей. В один из дней гостей праздника удивим необычным флешмобом.



Ярославская Масленица – одна из высоких дат туризма в регионе. Тематические праздники проходят не только в столице Золотого кольца, но и в Мышкине, Угличе, Ростове, Пошехонье, Переславле, Брейтове, Ярославском районе. В прошлом году фестивальная неделя собрала порядка 350 тысяч зрителей по области и 150 тысяч в Ярославле.