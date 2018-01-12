|С 11 по 18 февраля в областном центре вновь пройдет фестиваль «Ярославская Масленица – главная Масленица страны». Жителей и гостей города ждут традиционные русские гулянья в сочетании с новыми проектами.
– В этом году Ярославская Масленица объединит старое и новое, – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Обязательно будут ярмарка, карнавальное шествие, снежные бои и масленичный поезд. Среди новаций – стрит-арт-фестиваль и гастрономический фестиваль, которые удивят всех посетителей. В один из дней гостей праздника удивим необычным флешмобом.
Ярославская Масленица – одна из высоких дат туризма в регионе. Тематические праздники проходят не только в столице Золотого кольца, но и в Мышкине, Угличе, Ростове, Пошехонье, Переславле, Брейтове, Ярославском районе. В прошлом году фестивальная неделя собрала порядка 350 тысяч зрителей по области и 150 тысяч в Ярославле.
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