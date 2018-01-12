​Уважаемые журналисты, сотрудники и ветераны полиграфических предприятий и издательств Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!



Ваша работа – одна из самых важных и востребованных в современном обществе. Вы своим трудом создаете информационное пространство региона. Именно через средства массовой информации жители области имеют возможность вести открытый диалог с властью, поднимать и решать жизненно важные для них вопросы.



Мастерство, активная гражданская позиция и оперативность стали основой вашей эффективной работы, заслужили уважение и признательность ярославцев.



В праздничный день желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов и ярких творческих идей!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов