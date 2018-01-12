|Уважаемые журналисты, сотрудники и ветераны полиграфических предприятий и издательств Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Ваша работа – одна из самых важных и востребованных в современном обществе. Вы своим трудом создаете информационное пространство региона. Именно через средства массовой информации жители области имеют возможность вести открытый диалог с властью, поднимать и решать жизненно важные для них вопросы.
Мастерство, активная гражданская позиция и оперативность стали основой вашей эффективной работы, заслужили уважение и признательность ярославцев.
В праздничный день желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов и ярких творческих идей!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 17:30
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