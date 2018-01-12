​За 100 дней работы интерактивного портала «Решаем вместе!» в органы власти через него поступило более тысячи сообщений. На ресурсе зарегистрировано 1,5 тысячи пользователей и порядка 7 тысяч посещений. Отработано свыше 600 сообщений. Чаще всего жалобы касались уборки во дворах, уличного освещения и нарушений графика работы транспорта.



Сейчас портал действует в Ярославле, Ярославском районе, а также в Рыбинске, где сегодня, чтобы проконтролировать работу, побывала заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая.



– Формирование комфортной городской среды и повышение открытости власти обозначены Президентом России Владимиром Путиным в качестве приоритетных направлений деятельности органов власти, – отметила Екатерина Троицкая. – За 100 дней работы интерактивный портал «Решаем вместе!» показал свою эффективность. Это уникальный ресурс, который, по сути, создал новую реальность. Люди получили единое интерактивное окно для решения волнующих их вопросов. Хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в улучшении качества жизни в регионе, в том числе направляя свои предложения на «Решаем вместе!».



Как отметил глава города Денис Добряков, сервис стал дополнительным и эффективным каналом связи с населением и дал возможность для повышения исполнительской дисциплины.



– Ни один вопрос, поступивший в администрацию Рыбинска по электронной почте, не остается без внимания, – подчеркнул он.



О своем опыте обращения на портал Екатерине Троицкой рассказала жительница Рыбинска пенсионерка Неля Чистякова. В декабре прошлого года в ее квартире появились проблемы с отоплением.



– Я узнала о портале «Решаем вместе!» через знакомых, решила попробовать написать. Батареи были чуть теплыми, и в квартире было прохладно. Новый год уже встречала с горячими батареями, – довольна женщина.



В соответствии с графиком, утвержденным губернатором Дмитрием Мироновым, в январе к ресурсу должны быть подключены Переславль-Залесский и Тутаевский муниципальный район. На февраль запланированы Ростовский и Угличский районы.