​Об изменении структуры Правительства Ярославской области на оперативном совещании сегодня сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В связи с переходом Виктора Костина на работу в Москву упразднена должность первого заместителя председателя Правительства. Новый заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев будет курировать вопросы здравоохранения и социальной защиты населения. В его подчинение переходят департамент здравоохранения, департамент труда и социальной поддержки населения, а также управление по социальной и демографической политике.



– Ряд департаментов переходят в подчинение к Максиму Авдееву, – сказал Дмитрий Миронов. – В частности – департамент культуры. Учитывая задачи, которые прописаны в стратегии социально-экономического развития, нам важно добиться, чтобы сферы туризма и культуры развивались в непосредственном взаимодействии.



Помимо этого, к Максиму Авдееву переходят департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике и департамент государственной службы занятости населения.



Еще одно изменение касается дальнейшей работы департамента транспорта. Он разделяется на два самостоятельных департамента – транспорта и дорожного хозяйства – без увеличения штатной численности. В прошлом году, как отметил Дмитрий Миронов, регион показал достойные результаты по программе «Безопасные и качественные дороги». Но, тем не менее, не всё удалось сделать, как хотелось бы. По некоторым объектам были критические замечания со стороны жителей. Поэтому, как подытожил губернатор, программу надо реализовывать так, чтобы глубже погружаться в вопрос. Особенно с учетом того, что в 2018 году Ярославской области будет выделено больше средств из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог, чем в предыдущем.



– Департамент транспорта будет курировать Максим Авдеев, – продолжил тему структурных изменений Дмитрий Миронов. – И я бы попросил его в этом вопросе сосредоточиться на таких программах, которые смогли бы придать динамику развитию транспортной отрасли в целом через привлечение инвесторов, развитие инфраструктурных проектов и туристского потенциала.



Вопросами дорожного хозяйства как и прежде будет заниматься Виталий Ткаченко. Департамент образования и департамент охраны объектов культурного наследия переходят в подчинение Роману Колесову.



Изменена и схема курирования зампредами муниципальных районов. Два района, Борисоглебский и Гаврилов-Ямский, которые ранее были в ведении Виктора Костина, переходят к Игорю Селезневу, Некрасовский – к Екатерине Троицкой. За Ярославский район, который курировал Виталий Ткаченко, теперь будет отвечать Валерий Холодов.