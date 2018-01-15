​В областном центре в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» проходят праздничные мероприятия «Ярославль, выходи гулять!» с участием местных жителей, представителей мэрии и районных администраций.



В Дзержинском районе интерактивная программа была организована на территории средней общеобразовательной школы №17. Взрослые и дети приняли участие в конкурсах, викторинах и вместе сделали физзарядку.



– Проект «Решаем вместе!», помимо улучшения инфраструктуры городов, качества жизни населения, позволяет повысить эффективность работы органов местного самоуправления, – подчеркнула глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. – Считаю, что власть должна поддерживать инициативных людей, потому что именно они могут обозначить первоочередные проблемы и предложить оптимальные варианты решений.



Именно по инициативе, при поддержке и под контролем жителей региона проводились комплексные работы по благоустройству дворов, скверов, парков и реконструкции социальных объектов в рамках проекта «Решаем вместе!».



– В нашей школе очень остро стояла проблема с заменой оконных блоков. К сожалению, не всегда удавалось отыскать средства на данные работы. В год мы могли заменить максимум 2 – 3 окна, – рассказал директор СОШ №17 Ярослав Казанов. – Благодаря губернаторскому проекту установили сразу 15 новых стеклопакетов, а неподалеку от школы появилась новая детская площадка.



Праздничные мероприятия во Фрунзенском районе города прошли во дворе дома №2б по проезду Ушакова. Здесь в рамках проекта «Решаем вместе!» заасфальтированы проезды, парковки и тротуары, установлено детское игровое оборудование, ограждены газоны и детская площадка.



– Ранее наш двор был далеко не в лучшем состоянии. Особенно остро стояла проблема с парковочными местами: машины ставили прямо на газоны, а детской игровой площадки не было как таковой, – рассказала местная жительница Нина Комарова. – Сейчас же и детям есть где поиграть, и парковочных мест прибавилось.



Проект «Решаем вместе!», направленный на выполнение поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды, стартовал в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова в 2017 году. За это время в Ярославле были благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, территории 69 детских садов и школ, отремонтированы 4 учреждения культуры, установлены спортивные площадки. В 2018 году реализация проекта «Решаем вместе!» продолжается.