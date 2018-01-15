​За прошлый год в Ярославской области введено в эксплуатацию 16 жилых домов, тем самым решены проблемы 1264 участников долевого строительства. Годом ранее были завершены лишь два долгостроя.



– В 2017 году нам удалось немало сделать для решения проблемы обманутых дольщиков, – подчеркнул на оперативном совещании, которое прошло в Правительстве области 15 января, губернатор Дмитрий Миронов. – Необходимо продолжать эту работу, чтобы люди, вложившиеся в строительство, получили свои квартиры. Прошу ответственных лиц выстроить процесс так, чтобы все намеченное выполнялось в срок.



Как доложил директор регионального департамента строительства Виктор Неженец, в планах на 2018 год – ввести в эксплуатацию 13 проблемных жилых домов, решив тем самым квартирный вопрос без малого 900 человек.



Для того чтобы повысить эффективность работы с обманутыми дольщиками, в прошедшем году в Ярославской области внедрен ряд новых подходов. Инвесторам, взявшим на себя завершение строительства проблемных объектов, предоставлено право получения земельных участков под новые проекты в аренду без торгов. Благодаря этому механизму введены в эксплуатацию дом на улице Сосновой и 5-я секция дома на улице Саукова в Ярославле, дома ООО «ДомСтрой» в Тутаеве. Правительство области оказывает инвесторам содействие в решении вопросов с сетевыми организациями и уполномоченными структурами.



– Соглашения о завершении строительства подписаны еще по ряду объектов, – сообщил Виктор Неженец. – Работа по поиску инвесторов для остальных проблемных домов продолжается.



Кроме того, прорабатываются возможности предоставления таким компаниям налоговых преференций, а также увеличения уставного капитала и полномочий регионального оператора АИЖК для достройки проблемных домов его силами.



Параллельно усилено взаимодействие с органами прокуратуры и УМВД, в отношении ряда недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела.