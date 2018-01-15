​За право занять 25 мест в новом созыве Общественной палаты Ярославской области будут бороться более 60 человек. Все кандидаты от общественных организаций соответствуют предъявляемым требованиям и предоставили пакеты необходимых документов.



Об этом сегодня было заявлено на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной Думы. Кто именно займет места в обновленной Общественной палате, депутаты определят на ближайшем заседании регионального законодательного собрания 19 января.



– Ярославская общественная палата формируется из трех блоков. Первый блок формирует глава региона на основании предложений граждан, представляющих общественные организации. Вторую группу из 25 человек определяют областные депутаты. Оставшиеся 25 мест распределяются в последнюю очередь. И занимаются этим уже вновь избранные члены Общественной палаты, – сказал председатель ярославской Общественной палаты Сергей Березкин. – Что касается персоналий, то пока могу сказать, что половина общего списка кандидатов – из действующего состава палаты. Если костяк организации сохранится, будет замечательно: активные и хорошо зарекомендовавшие себя люди продолжат работать вместе с молодыми и перспективными коллегами.



По словам Сергея Березкина, предпочтение при выборе кандидатур от палаты будет отдаваться общественникам, работающим «в полях»: активистам, авторам различных общественно значимых программ.