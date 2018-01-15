|В результате внедрения новой системы пресечения самовольного природопользования эффективность выявления и пресечения нарушений в сфере недропользования в Ярославской области за прошлый год выросла в 2,5 раза, браконьерства – в 2 раза. Четырехкратное увеличение числа антибраконьерских групп позволило выявить в 1,5 раза больше уголовно наказуемых преступлений.
– В 2018 году контроль за соблюдением лицензионных условий будет продолжен в усиленном режиме, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В рамках новой системы созданы межведомственные рабочие группы по противодействию незаконной добыче полезных ископаемых, так называемым «черным копателям», незаконной добыче водных биологических ресурсов, а также по пресечению браконьерства.
За 2017 год в деятельности 16 недропользователей выявлены нарушения лицензионных требований, связанные с разработкой необходимой документации. 28 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 7.3, предусматривающей штраф до пятисот тысяч рублей. Также нарушителям внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.
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