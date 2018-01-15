​В Рыбинске газифицирован частный сектор в Запахомовском районе. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь жители смогут подключать свои домовладения к газораспределительным сетям.



Газопровод протяженностью более двух километров должны были ввести еще в 2013 году. Общая стоимость проекта превысила 4,7 миллиона рублей. Однако подрядная организация, выполнив земляные работы и монтаж конструкции, приостановила строительство.



В прошлом году местные жители рассказали о ситуации губернатору Дмитрию Миронову, когда он приезжал в город и встречался с общественностью. После этого ряд проблем был решен силами органов местного самоуправления.



– Для того чтобы ввести объект в эксплуатацию, городская администрация взяла на себя обязательства, в частности, по оформлению рабочей документации, что позволило завершить строительство, – рассказал начальник управления строительства администрации города Георгий Киреев. – Газификация частного сектора – одно из приоритетных направлений губернаторской стратегии «10 точек роста» и находится на особом контроле у главы Рыбинска.



В настоящее время документация направлена в департамент имущественных и земельных отношений для постановки на кадастровый учет. После завершения этой процедуры жители улиц Угличской, Фабричной, Карла Маркса, Динамовской, Вагонной, Ремонтной, Кооперативной и участка улицы Труда, чтобы их дома были подключены к газовым сетям, должны будут заключить договоры с организацией «Рыбинскгазсервис».



– В 2017 году по программе газификации произошел серьезный прорыв, были возобновлены работы по нескольким проектам из числа так называемых долгостроев, – отметил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Помимо Рыбинска, решены многолетние проблемы с вводом в эксплуатацию объектов в Борисоглебском, Переславском и Гаврилов-Ямском районах.



Справка



По программе развития газоснабжения и газификации Ярославской области ПАО «Газпром» с 2017 до 2021 года планирует построить в регионе 15 межпоселковых газопроводов.



В 2018 году запланировано окончание строительства двух межпоселковых газопроводов:



– в Переславском районе – до села Купанского;



– в Ростовском районе – поселок Семибратово – село Татищев Погост – село Марково.