​В районах Ярославля продолжаются общественные обсуждения, посвященные выбору территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в 2018 году.



В числе претендентов в Дзержинском районе – парк 30-летия Победы, бульвар вдоль проспекта Дзержинского, Павловский парк, парк Островского, территория у Центра детей и юношества и территория спортивного направления в районе школы №27.



– Этот список сформирован на основании заявок жителей. Большую часть включенных в него территорий ранее уже начинали обустраивать, но для завершения проектов требуется дополнительное вложение сил и средств, – рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. – У нас в районе более 30 тысяч детей, соответственно, каждая парковая зона и зона отдыха очень важна. Люди должны иметь возможность проводить свой досуг в комфортных и благоустроенных местах.



Проголосовать за объекты можно, участвуя в анкетировании, которое проходит в торговых центрах, МФЦ, библиотеках, ДК, администрациях. Также процесс организован онлайн – на сайте проекта vmeste76.ru.



– Лично я очень хочу, чтобы продолжилось благоустройство парка 30-летия Победы, – поделилась участница общественных обсуждений ветеран труда, заслуженный учитель Российской Федерации Лидия Рыжкова. – Это место буквально наш второй Вечный огонь. Там собираются не только ветераны войны, но и ветераны труда, и, что самое главное, дети.



В Кировском районе в предварительный список вошли яблоневый сад на улице Пушкина, парк «Сад дружбы», скверы «Радуга», «Ротонда», Детский и сквер с фонтанами на площади Труда. В Ленинском районе предлагают выбрать среди таких мест, как Юбилейный парк, бульвар на улице Советской, Октябрьский сквер, сквер за бывшим кинотеатром «Волга», сквер у школы №76 и территория у ЦНТИ.



– Наш город преображается, и это радует, – отметила участница общественных обсуждений жительница Кировского района Светлана Гайдикова. – Конечно, мы хотим, чтобы все зоны отдыха были благоустроены, но за один год это невозможно сделать. Мы с подругой пришли, чтобы высказать свое мнение о том, какие места необходимо привести в порядок в первую очередь. Голосовать будем за Детский сквер.



Предварительный отбор общественных территорий продолжится до 31 января. Для зон отдыха, оказавшихся наиболее популярными, будут изготовлены эскизы предполагаемого благоустройства. Их также обсудят на встречах с горожанами. Окончательный выбор территорий для включения в программу «Решаем вместе!» ярославцы смогут сделать 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.