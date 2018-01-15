|В Ярославской области начался набор школьных учителей и педагогов дополнительного образования для участия в уникальной программе профессионального развития «Преобразование».
– Программу разработал Фонд развития интернет-инициатив, учрежденный по инициативе Президента России Владимира Путина. Правительство Ярославской области первым реализует эту программу на региональном уровне, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Соответствующее соглашение между фондом и Правительством региона было подписано в конце 2017 года.
Первый этап «Преобразования» – отбор педагогов, выявление наиболее активных, готовых к освоению новых подходов к работе. Заполнить заявку можно до 2 февраля на официальном сайте программы в сети Интернет по адресу: www.exp.iidf.ru/yaroslavl. К участию допускаются педагоги Ярославской области, работающие с учениками в возрасте от 13 до 17 лет в любой школе или центре дополнительного образования. Предмет, статус учебного заведения и занятость не имеют значения. Количество представителей от учебного заведения не ограничено, участие в программе бесплатное.
По итогам отборочного этапа будут определены 100 человек, которые в конце февраля пройдут обучение по методикам ФРИИ. В их основе – внедрение в образование навыков и практик, обычно используемых при запуске предпринимательских стартапов, но переработанных таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия учеников и развивать метапредметные навыки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В дальнейшем преподаватели, освоившие новые подходы, будут создавать и запускать свои собственные школьные проекты и работать с проектами детей. Кроме того, как представители преакселератора ФРИИ, они получат право проводить образовательные интенсивные программы по созданию собственных стартапов для детей от 14 лет.
Справка
Фонд развития интернет-инициатив – российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный по предложению Президента России Владимира Путина. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора. Через фонд ежегодно проходит более 7 тысяч проектов. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 миллиардов рублей, в портфеле фонда более 200 проектов.
Одна из целей деятельности фонда – эффективное развитие и интеграция талантливой молодежи в экономику и промышленность России. Для этого в 2016 году фонд приступил к созданию комплексной системы выявления, развития и сопровождения талантливых ребят. Сейчас фонд разрабатывает проекты по подготовке управляющего и преподавательского состава в сфере школьного и дополнительного образования.
Цели программы «Преобразование» соответствуют государственным приоритетам, установленным Владимиром Путиным: повышение качества образования и привлечение детей и молодежи к участию в развитии цифровой экономики.
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