​Трое ярославцев приняли участие в окружном полуфинале открытого конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России», организованного по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Мероприятие проходило в Москве с 9 по 15 января.



Из почти 200 тысяч подавших заявки представителей ЦФО до этого этапа дошел только 2691. Аналогичные состязания также прошли в других федеральных округах. 300 лучших получат путевки в финал конкурса, который состоится в феврале в Сочи.



– Мне показалось интересным, что на одной площадке собираются талантливые управленцы со всей страны, и я принял решение участвовать, – рассказал представляющий Ярославскую область руководитель одного из подразделений компании «Philips» в России Николай Сивак. – Очень сильный состав участников, конкуренция высокая. Много чиновников федерального уровня, владельцев крупного бизнеса, профессиональных управленцев из регионов. Сложно, но участие открывает хорошие перспективы в части новых направлений работы.



Имена финалистов из ЦФО будут известны в конце января. Все они станут обладателями образовательных грантов в размере одного миллиона рублей. По итогам конкурса определятся 100 победителей. Они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых – лучшие управленцы страны.



Справка



Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Участники мероприятия получают комплексную оценку своих лидерских способностей, знакомятся с успешными управленцами и могут попасть в программу развития кадрового управленческого резерва страны.