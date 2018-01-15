|В образовательных учреждениях региона усилят меры безопасности. Соответствующее письмо подготовлено в департаменте образования Ярославской области в связи с трагическим случаем в Перми.
«Следует обратить особое внимание на соблюдение пропускного режима, исключение пребывания на территории посторонних лиц и контроль за возникновением конфликтных ситуаций среди учащихся», – подчеркивается в документе.
Кроме того, в департаменте рекомендуют усилить работу по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, организовать дежурство работников учреждений, провести дополнительные инструктажи, в том числе административно-хозяйственного персонала.
Обо всех случаях возникновения нештатных ситуаций следует незамедлительно сообщать в департамент образования Ярославской области. Телефон горячей линии: 8 (4852) 31-43-45 – работает круглосуточно в режиме автоответчика.
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