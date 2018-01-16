​Через интерактивный портал «Решаем вместе!» стало возможно сообщить о нарушениях графика уборки в подъездах и несанкционированных навалах мусора. Эти новые тематики появились в категории «Дом. ЖКХ».



– В соответствии с поручением главы региона для удобства жителей мы увеличиваем количество тематик на портале, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Сегодня сообщения, предложения или благодарности можно написать по 23 тематикам в семи категориях.



Профильный орган власти должен ответить на поступивший на портал сигнал в течение десяти рабочих дней. Пользователь может подтвердить или опровергнуть ответ о решении проблемы.



– Ресурс работает уже четвертый месяц, – сказал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – За это время проделана большая работа по повышению комфортности условий проживания в населенных пунктах региона.



Интерактивный портал «Решаем вместе!» является продолжением одноименного губернаторского проекта, направленного на решение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Сейчас ресурс работает в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе. До конца января планируется подключить к нему Переславль-Залесский и Тутаевский муниципальный район. В этом году к ресурсу должен быть подключен весь регион.