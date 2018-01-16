Этнокультурный комплекс «Деревня Тыгыдым» отпраздновал новоселье. Сказочная деревня начала работу на территории курорта «Ярославское взморье» в Рыбинском районе.



Инициатива по изменению расположения комплекса реализована при участии Правительства Ярославской области в рамках программы «10 точек роста» и направлена на поддержку уникального туристического проекта.



– Создание крупных, динамично развивающихся туристско-рекреационных кластеров, таких как курорт «Ярославское взморье», – одно из ключевых направлений развития туристической отрасли региона, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Такие проекты позволяют привлекать крупные инвестиции и повышать туристическую привлекательность региона. Работа в партнерстве с крупным турпроектом открывает для «Деревни Тыгыдым» новые возможности для развития, а курорт «Ярославское взморье» получает яркий объект показа, интересный гостям области.



Переезд «Тыгыдыма» начался летом 2017 года. Двухсотлетний дом ремесленников Пивоваровых с двумя амбарами, гаютинскую избу с кокошниками, кружевной пошехонский дом и красный дом с башней разобрали и увезли.



На новом месте комплекс дополнили новыми объектами. Начал работу музей утраченных ремесел – здесь гости могут освоить драночное дело. В столетнем амбаре усадебной постройки дворян Лихачевых из села Федорково Пошехонского района находится старинный драночный станок, позволяющий собственноручно изготовить тонкую щепу – дранку, которой крыли крыши в деревенских домах.



Еще один объект – музей крестьянской кухни. Он расположен в воссозданном по эскизу существовавшего до затопления Рыбинского водохранилища доме священника с настоящей русской печью. Здесь готовят традиционные блюда ярославской крестьянской кухни: щаницу (серые щи), репу с копченкой, хлеб с черной солью, душепарку – напиток из клюквы, пряностей, меда и трав, запеченные медовые яблоки или пироги «Намазенька», чай «Тыгыдым-трава». Знаменитый Тыгыдымский конь обитает на подворье домашних животных со старинной конюшней.



Также в деревне обустроена первая на Ярославской земле часовня в честь святых Петра и Февронии, покровителей любви, семьи и верности. В день открытия чин освящения часовни провел епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.



В настоящее время «Деревня Тыгыдым» уже принимает туристов в тестовом режиме, а ее жители рассказывают гостям о том, как наши предки перевозили целые деревни и села из затопляемой Мологи.



– Мы очень рады, что на территории «Ярославского взморья» появился такой уникальный объект, как «Деревня Тыгыдым», – сказал руководитель проекта «Ярославское взморье» Дмитрий Родионов. – Теперь мы можем с уверенностью сказать, что даже самые любознательные туристы не будут разочарованы посещением этих мест, ведь быт русской деревни, традиции, уникальные ремесла, секреты древних рецептов – обо всем этом можно узнать, посетив деревню и пообщавшись с ее гостеприимными хозяевами. Развитие территории «Ярославского взморья» продолжается, и мы наращиваем темпы привлечения новых резидентов проекта, среди которых значительное количество инвесторов, готовых вкладывать серьезные средства в развитие объектов разной направленности.



В настоящее время на территории «Ярославского взморья» находятся несколько отелей, база отдыха, лесная усадьба, где туристы могут остановиться. В природном парке «Заповедный лес» работает освещаемая в темное время суток лыжня, открыт каток, функционирует служба проката спортивного оборудования – можно покататься на снегоходах, взять напрокат лыжи или коньки. На территории дачного клуба «Коприно» есть зоопарк.



Ближе к сезону навигации начнет работу яхт-клуб «Коприно» с плавучей заправкой, где можно обеспечить топливом как яхту, так и автомобиль. Летом откроется торговая галерея на прогулочной набережной в бухте Коприно, распахнут свои двери уличные кафе. Готовятся к запуску новые объекты курорта – стрельбище и взлетная полоса малой авиации «Калита». Летом начнется строительство сырного ресторана, рыбной биржи и гольф-академии.



Развиваться будет и этнотуристический комплекс «Деревня Тыгыдым». В планах – открытие парка деревянных качелей и игр, программы столярного дела, музея крестьянского подворья, пряничного трактира, музея пивоваренного и медоваренного дела.



Справка



Переформатирование туристической отрасли Ярославской области проводится в рамках реализации инициативы Президента России Владимира Путина по развитию внутреннего туризма в стране. Задача, поставленная губернатором Дмитрием Мироновым: к 2015 году увеличить туристический поток в регион более чем в 2,5 раза – до 8 миллионов человек в год.