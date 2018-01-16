​В связи с окончанием договора на транспортное обслуживание в Переславле-Залесском произошла плановая замена городского перевозчика.



– Администрация Переславля-Залесского провела масштабную работу, согласованную с нашим департаментом, – отметила заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – В результате на городские маршруты вышло 20 новых автобусов. Переславль-Залесский стал первым городом Ярославской области, который опробовал такие решения, как использование систем видеоконтроля и автоинформирования. Данная положительная практика в дальнейшем планируется к распространению во всем регионе в рамках внедрения единого стандарта обслуживания пассажиров.



Машины пятого экологического класса оборудованы системами автоматического пожаротушения, аварийного автоматического открывания дверей, видеоконтроля, кондиционирования салона, спутниковой системой ГЛОНАСС, автоинформаторами. На всех маршрутах установлены валидаторы, позволяющие льготным категориям пассажиров оплачивать проезд транспортными картами. Также предусмотрен сервис, позволяющий следить за движением автобусов в режиме реального времени, который будет запущен после обкатки маршрутов новой техникой.



– Вопросы перевозки городским общественным транспортом жители Переславля поднимали очень часто, поступало колоссальное количество жалоб. Такого быть не должно, – подчеркнул глава городского округа Переславль-Залесский Владимир Волков. – Качество обслуживания жителей и гостей города будет только повышаться. При этом роста тарифа на проезд не планируется.



Справка



Автобусы ходят по расписанию, которое можно посмотреть на сайте администрации города. Вопросы по работе городского автотранспорта можно задать на городском портале «Управград» (http://upravgrad.ru), а также позвонив в МКУ «Центр развития г. Переславля-Залесского» по телефону: 8 (48535) 3-04-64 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 8 (48535) 2-00-12, 3-51-91.