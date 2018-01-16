​В Ярославской области началось формирование института общественных лесных инспекторов. Ими уже стали 11 человек, рассматриваются документы еще 50 желающих.



– 2018 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом волонтера. В нашем регионе добровольцы активно работают в различных направлениях. Общественные лесные инспекторы станут помощниками государственных инспекторов, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это даст возможность значительно увеличить охват территории лесного фонда надзорными мероприятиями.



Стать лесными инспекторами могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо обратиться в одно из лесничеств. После проверки документов на предмет отсутствия судимостей и серьезных административных нарушений граждан оформляют в качестве общественных лесных инспекторов. Каждому выдается специальное удостоверение с указанием имеющихся полномочий.



Совместно с государственными лесными инспекторами добровольцы участвуют в организации и проведении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, пресечению нарушений лесного законодательства, совместных с полицией рейдах по предотвращению незаконного оборота древесины.



Для более качественной организации и обеспечения безопасности добровольцев региональный департамент лесного хозяйства утвердил временное положение об общественных лесных инспекторах.



Сегодня первый рейд с участием волонтеров прошел в Ярославском лесничестве. Как пояснил его директор Алексей Федотов, прежде чем выйти на обследование территории, каждый общественный лесной инспектор прошел специальный инструктаж. В ходе проверки были выявлены сухостойные, поваленные и поврежденные деревья. В дальнейшем планируется проведение на этом участке мероприятий по обеспечению его санитарной и противопожарной безопасности.



– Предпочитаю делать, а не обсуждать, поэтому решил стать общественным лесным инспектором, – рассказал один из добровольцев Вячеслав Глушков. – Я 23 года проработал в системе МВД. Знаю, что значит порядок. Кроме того, я хорошо знаю и люблю лес. Мой отец много лет был лесником. Буду рад, если смогу помочь.