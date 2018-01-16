​37 машин скорой помощи Ярославля подключили к системе позиционирования «Галилео Скай», обеспечивающей безопасность медицинских бригад. Это стало возможным благодаря договоренностям губернатора Дмитрия Миронова и главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова.



Медики получили в распоряжение специальные устройства, напоминающие мобильный телефон, оснащенные тревожной кнопкой. В случае опасности врач может нажать на нее для вызова группы быстрого реагирования Росгвардии и в течение максимум семи минут получит защиту.



– Практически каждая наша бригада теперь на выездах оснащена кнопкой тревожного реагирования, – рассказал главный врач станции скорой помощи Ярославля Андрей Живой. – Кнопка работает как передатчик GPS, прибор определяет координаты бригады.



Тревожный сигнал поступает на станцию скорой помощи и на пульт управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ярославской области.



– Мы видим сигнал на интерактивной карте, – рассказал начальник управления Сергей Карпычев. – Мы будем тестировать систему в течение трех месяцев, а потом, возможно, увеличим количество машин, оснащенных тревожными кнопками. Сейчас мы единственные в стране, кто запустил подобную систему в таком объеме.