​В программу Масленичной недели в Ярославле, которая будет проходить с 11 по 18 февраля, впервые включен стрит-фуд-фестиваль. Его организатором выступает областной департамент туризма. Гостям «Главной Масленицы страны» предложат недорогие и вкусные блюда региональной кухни на основе продукции местных производителей.



– В рамках развития городских форматов отдыха очень важно, чтобы туристам была представлена региональная кухня, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Главный акцент фестиваля – продукция местных производителей. За счет туристического рынка мы стимулируем сельскохозяйственную производственную базу региона, предоставляем фермерам дополнительные площадки для реализации своих товаров.



Содействие в организации фестиваля оказывает один из ведущих экспертов России по стрит-фуду, руководитель оргкомитета фестиваля «Kaliningrad Street Food» Александр Исаев. В Ярославле он оценил потенциальные площадки для проведения праздника: Первомайский бульвар, набережную Волги, Советскую площадь. Всего организаторы наметили 15 точек, где развернутся стрит-фуды.



– Уличная еда – это на 100 процентов авторская кухня, причем блюда готовятся при вас, – сказал Александр Исаев. – Вы видите процесс от самого начала до конца и, более того, можете на него повлиять. Если какой-то продукт вам не нравится или вы хотите что-то добавить, можете обратиться к шефу, который придумал, создал и готовит для вас это блюдо. Что касается качества, то, как показывает практика, автор выбирает самые лучшие, свежие продукты. Это самая честная еда, честнее уже не бывает.