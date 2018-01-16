|В Ярославской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 153,5 миллиона рублей.
Часть средств пойдет на предоставление муниципальным районам и городским округам области субсидий на укрепление материально-технической базы профильных загородных организаций. Отдельно предусмотрено финансирование отдыха и оздоровления ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
– Мы подготовили документы, формирующие нормативную базу летней кампании, – сообщила начальник управления социальной и демографической политики Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Наша задача – создать оптимальные условия для оздоровления, отдыха, занятости и творческого развития детей и подростков.
Разработан порядок формирования реестра организаций, участвующих в летней оздоровительной кампании. Он позволит сделать информацию о них открытой и общедоступной. Пользоваться этой базой смогут как органы государственной власти, так и граждане.
– Самое главное – обеспечить качество и безопасность услуг, оказываемых в сфере организации отдыха детей. Для этого мы ввели акты приемки профильных учреждений, – добавила Марина Башмашникова. – В документе прописаны все критерии, по которым будем оценивать, может ли тот или иной лагерь принять к себе на отдых мальчишек и девчонок. Контролировать будем жестко.
В настоящее время информационные материалы об организации отдыха детей и их оздоровления в Ярославской области размещаются на сайте «Ярославские каникулы» (https://holidays.edu.yar.ru/).
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