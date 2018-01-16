16 января в администрации Рыбинского муниципального района восьми многодетным семьям были вручены правоустанавливающие документы на землю в Покровском сельском поселении. Участки, площадь которых в среднем 15 соток, предоставлены под личное подсобное хозяйство.



– Президент России Владимир Путин поставил задачу усилить на региональном и муниципальном уровнях работу по оказанию помощи многодетным семьям, в том числе в решении жилищного вопроса, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Губернатор Дмитрий Миронов инициировал изменения в региональный закон, предложив действенный механизм предоставления участков многодетным семьям в аренду без торгов. Благодаря этому нововведению землю уже получили около 150 семей. Кроме того, усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность земли отдельным категориям граждан, в том числе многодетным. В I квартале 2018 года планируется передать 303 участка.



Как пояснила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская, в Рыбинском муниципальном районе за последние годы многодетным семьям предоставлено бесплатно в собственность 317 участков, в аренду без торгов – 14. На очереди – 322 человека, большинство – многодетные.



В числе получивших документы сегодня – семья Романовых, воспитывающая троих детей. Им предоставлена земля в селе Никольском.



– Рядом с участком находятся школа и детский центр развития, где есть кружки, – рассказал глава семьи Александр Романов. – В администрации района нам сообщили, что в ближайшем будущем в село будет проведен газопровод. Недалеко река Волга и чудесный лес. К строительству дома мы приступим в этом году, на семейном совете уже обсудили проект.