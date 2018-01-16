​16 января губернатор Дмитрий Миронов встретился с бойцами специального отряда быстрого реагирования войск национальной гвардии, которые недавно вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ. Мероприятие прошло на базе ОМОНа УМВД России по Ярославской области в поселке Сокол.



– Три месяца, включая новогодние и рождественские праздники, вы провели вдали от дома, – сказал Дмитрий Миронов. – Но я уверен: каждый из вас понимает важность этой работы. Ведь вы не только охраняли порядок на Северном Кавказе, но и защищали спокойную жизнь своих близких. Вы лучше других знаете, что только благодаря деятельности правоохранительных структур угроза экстремизма в России сегодня сведена к минимуму.



Основными задачами, которые стояли перед ярославскими собровцами, было сопровождение оперативно-разыскных и разведывательно-поисковых мероприятий, проводимых ФСБ России на территории Дагестана, а также выявление и задержание членов незаконных вооруженных формирований. Бойцы приняли активное участие в проведении спецопераций, досмотре автотранспорта и домовладений.



Дмитрий Миронов поблагодарил ярославцев за службу и отметил, что перед правоохранителями стоит важная задача: обеспечить спокойное и легитимное проведение президентских выборов в марте этого года.



За образцовое выполнение служебного долга глава региона вручил ряду бойцов награды. Благодарностей губернатора удостоены оперуполномоченные 4-го и 3-го боевых отделений СОБРа управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Ярославской области Артур Судаков и Денис Смолин. Ценным подарком отмечен начальник 1-го боевого отделения СОБРа Александр Морозов.



– Командировка выдалась достаточно тяжелой. Она совпала с новогодними праздниками, были определенные сложности в части дислокации. Но я с гордостью констатирую, что вы с честью выполнили все поставленные задачи, – отметил, поздравляя сотрудников, начальник управления Росгвардии по Ярославской области Андрей Смирнов.



В завершение встречи ее участники возложили цветы к монументу сотрудникам ОМОНа и СОБРа, погибшим при исполнении служебных обязанностей, а также пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая.