​Четыре новых школьных автобуса вышли на маршруты в Борисоглебском районе. Средства на покупку этого транспорта были выделены региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации.



– Автобусы марки «Форд Транзит» оборудованы удобными сиденьями, ремнями безопасности, системой контроля скоростного режима – то есть в них обеспечены все условия для безопасной перевозки детей, – отметила заместитель директора департамента образования Ярославской области Виктория Самохвалова.



На новых автобусах ездят к месту учебы дети из воинской части: 60 ребят – в Борисоглебскую школу №2, еще 40 – в школу в Вощажникове.



– Я работаю здесь уже 18 лет, – рассказала директор Вощажниковской школы Татьяна Чистова. – Когда пришла, нас доставляли на БМП. А теперь и дорогу сделали, и комфортабельные автобусы предоставили. Прогресс очень большой.



Справка



Проект «Школьный автобус» реализуется в Ярославской области с 2001 года. Сейчас в региональном парке 238 машин, все автобусы – не старше 10 лет, оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS и по утвержденным 363 маршрутам развозят к местам обучения около 7500 школьников.