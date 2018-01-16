В Ярославле стартовало первенство Центрального федерального округа по боксу среди юниоров 17 – 18 лет. В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев.



– В Ярославской области бокс активно развивается, – сказал Дмитрий Степаненко. – На базе спортивных школ этим видом спорта бесплатно занимаются порядка девятисот детей, в спортивных клубах тренируются более тысячи взрослых спортсменов.



Как отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный, основная цель соревнований – популяризация бокса и здорового образа жизни в Ярославле и Ярославской области, укрепление позиций и повышение престижа региональной школы бокса на российской арене.



Впервые первенство ЦФО на Ярославской земле состоялось в 2016 году. Соревнования прошли успешно, и Федерация бокса России вновь доверила их организацию нашему региону. В состязаниях принимают участие 114 спортсменов, представляющих сборные 14 субъектов РФ.



– Мероприятие организовано на достойном уровне, – дала оценку исполнительный директор межрегионального бюро Федерации бокса России в ЦФО Светлана Кошкина. – Уверена, после первенства Центрального федерального округа Ярославская область вполне сможет провести подобные соревнования всероссийского масштаба.



Победители турнира получат путевки на первенство России, которое будет проходить с 10 по 16 февраля в Сыктывкаре (Республика Коми).