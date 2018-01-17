​Губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в прошлом году в регионе был реализован на 99 процентов. Из 504 отобранных специально созданной межведомственной комиссией проектов 500 удалось воплотить в жизнь, оставшиеся будут завершены в этом году. Абсолютное большинство запланированных работ выполнено в срок и с хорошим качеством. Такие результаты 17 января были озвучены на заседании Правительства Ярославской области.



– Казалось бы, неплохо. Но хочу подчеркнуть: в данном случае мы обязаны добиваться стопроцентного результата, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Сегодня очень важно проанализировать причины недочетов, чтобы в текущем году, на следующем этапе реализации проекта «Решаем вместе!», не допустить новых ошибок.



Как сообщил заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин, лидерами проекта в 2017 году стали Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский и Первомайский районы. На этих территориях абсолютно все запланированные работы выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей.



На реализацию мероприятий губернаторской программы «Решаем вместе!» в прошлом году было направлено 650 миллионов рублей. В 2018 году запланировано увеличение суммы до 680 миллионов. Предварительный отбор общественных территорий для благоустройства в рамках проекта уже начался. Граждане могут высказать свое мнение путем онлайн-голосования на сайте vmeste76.ru, а также заполнив анкеты в общественных местах, где установлены урны с логотипом «Решаем вместе!». В интернет-опросе на сегодняшний день уже приняли участие более 25 тысяч человек.



Задача по формированию комфортной городской среды поставлена перед регионами Президентом России Владимиром Путиным. Он поручил Правительству страны в ближайшие 5 лет сохранять финансирование данного направления на уровне 2017 года, в результате чего в текущем году регионам на эти цели выделяется 25 миллиардов рублей.



Вопросы формирования комфортной городской среды сегодня обсуждаются и на Форуме исторических поселений и малых городов России в подмосковной Коломне, участие в котором примет глава государства. Одна из главных тем мероприятия, на котором работает делегация Ярославской области, – развитие городской инфраструктуры в небольших населенных пунктах.



Предварительное обсуждение проектов для благоустройства в рамках программы «Решаем вместе!» в Ярославской области пройдет в несколько этапов. Первый продлится до конца января. В его ходе жители определят список объектов, которые более всего нуждаются в благоустройстве. Для этих территорий будут подготовлены эскизы, которые также пройдут общественное обсуждение. Окончательный выбор жители региона должны сделать 18 марта, приняв участие в общенародном голосовании.