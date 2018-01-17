​Ярославская делегация принимает участие в проходящем в Коломне всероссийском Форуме малых городов и исторических поселений. В ее состав вошли представители Тутаевского, Ростовского, Мышкинского, Даниловского и Угличского районов, Переславля-Залесского и Рыбинска.



В ходе рабочих сессий эксперты и руководители органов местного самоуправления из 70 субъектов Российской Федерации обсуждают реализацию проектов развития малых городов и исторических поселений, лучшие практики развития городской инфраструктуры. Ожидается, что мероприятие посетит Президент России Владимир Путин.



– Уже выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский, депутаты, сенаторы, – рассказал участвующий в форуме глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – Сейчас готовимся к обсуждению актуальных тем на дискуссионных площадках. На самом деле мероприятие историческое: вопросы развития малых городов и исторических поселений всерьез поднимаются впервые. Я намерен выступить на пленарной сессии и рассказать о работе, которая проводится в Ярославской области, в частности, об опыте реализации губернаторской программы «Решаем вместе!». Благодаря проекту благоустроено много дворов, мест общего пользования. Данная программа продолжится и в 2018 году, и жители региона уже активно обсуждают общественные территории, которые могут быть в нее включены.



Дмитрий Юнусов также выступит с презентацией проекта по благоустройству Волжской набережной в Тутаеве. Финансирование на его реализацию администрация района надеется получить, выиграв в конкурсе, объявленном Минстроем для исторических поселений. Соответствующая заявка уже направлена в Москву.



– В России всего 44 исторических поселения, и два в Ярославской области – Ростов и Тутаев. У нас появилась возможность благоустроить исторические места, туристические маршруты за счет средств федерального бюджета, и мы этой возможностью воспользуемся, – подчеркнул Дмитрий Юнусов.



Во второй части форума его участники намерены обсудить влияние городской среды на реализацию туристического, культурного и экономического потенциала малых городов и исторических поселений.