​За первую рабочую неделю 2018 года через новую электронную региональную программу льготного лекарственного обеспечения оформлено более 25 тысяч рецептов.



– Благодаря централизованной системе появилась возможность в режиме онлайн мониторить не только выписку и отпуск рецептов льготникам, но и наличие лекарственных средств и изделий медицинского назначения на складах, – сообщил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Лекарственные средства и расходные материалы на уполномоченном фармацевтическом складе и в аптеках сегодня имеются в полном объеме.



Для каждого льготника в электронной системе оформляется личная карточка пациента. Поэтому при первом обращении в этом году необходимо иметь при себе паспорт, медполис и СНИЛС.



В клинической больнице №2 города Ярославля льготные рецепты в январе оформили почти 6 тысяч человек.



– Новое программное обеспечение в нашем лечебном учреждении установлено в конце декабря. Мы организовали дополнительные рабочие места, чтобы процесс оформления льготных рецептов не создавал неудобств для пациентов, – рассказал главный врач больницы Сергей Давлетов. – Теперь специалист, выписывая препарат, уже знает о его наличии в конкретной аптеке. Фармацевт в режиме онлайн видит, кому выписано лекарство, и оно резервируется за пациентом. В целом новая система позволит эффективно мониторить и контролировать отпуск и закупку лекарственных препаратов.