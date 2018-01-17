​В многоквартирных домах, где в течение длительного времени фиксируется сверхнормативное потребление электрической энергии на общедомовые нужды, будут установлены автоматизированные системы ее коммерческого учета. Такое решение принял губернатор Дмитрий Миронов.



– Система позволит значительно снизить расходы на эту статью. В регионе уже реализован пилотный проект, который показал, что экономия составит в среднем 35 процентов, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Современные счетчики очень надежны. Они обеспечивают порядок в учете электроэнергии: дистанционно передают данные о потребленных киловатт-часах, исключают человеческий фактор из процесса снятия показаний. Также автоматизированная система позволит отслеживать все повреждения и неисправности приборов учета, незаконные подключения и даже дистанционно отключать электроэнергию злостным неплательщикам.



Сверхнормативное потребление электроэнергии на общедомовые нужды является серьезной проблемой на протяжении уже нескольких лет. Вопрос удалось частично решить за счет активной работы в направлении выявления фактов хищений. Но главным оружием в борьбе с перерасходом станут именно «умные» приборы учета.



В «ТНС энерго Ярославль» разработана трехлетняя инвестиционная программа по установке современных систем учета в 280 многоквартирных домах и 1275 бюджетных организациях региона. В прошлом году интеллектуальные приборы в рамках пилотного проекта уже появились на 10 объектах в Тутаеве, Переславле-Залесском и областном центре. В настоящий момент установка завершается еще в 30 многоквартирных домах региона.



В тестовом режиме «умная» техника уже работает в пяти бюджетных организациях: областных департаментах транспорта, ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, 44-й школе, детском саду №40 и доме культуры «Гамма» Ярославля. В 533 бюджетных организациях – в региональном центре, Любимском, Даниловском, Некрасовском и Первомайском районах – в настоящий момент идет подготовка к установке оборудования. Система будет учитывать потребление не только электроэнергии, но также тепла, горячей и холодной воды.