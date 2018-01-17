​На Крещение в регионе планируется организовать 45 иорданей. Они будут открыты в 13 муниципальных районах и 3 городских округах. Ожидается, что в купаниях примут участие более 20 тысяч человек. Об этом 17 января на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Главном управлении МЧС России по Ярославской области сообщил заместитель губернатора – заместитель председателя комиссии Андрей Шабалин.



Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области Виктор Полтавский, на всех объектах купания в ночь на 19 января и в праздник Крещения будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи: более 440 специалистов, 160 единиц автомобильной техники, семь плавсредств.



– В целях недопущения происшествий на водных объектах во время крещенских мероприятий необходимо соблюдать требования по оборудованию мест купаний, – подчеркнул Виктор Полтавский. – Толщина льда в местах массового выхода людей должна быть не менее 25 сантиметров. Купели необходимо оборудовать лестницами с деревянными перилами, установить пункты обогрева. Запрещается купание детей без сопровождения родителей.



Справка



В Ярославле места для купания в Крещение будут организованы на реке Норе – возле Троицкого храма в поселке Норское, на реке Волге – в районе Толгского монастыря и Тверицкой набережной, 77, на реке Которосли – около Центрального пляжа – и на Петропавловских прудах.