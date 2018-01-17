​Глава региона Дмитрий Миронов жестко раскритиковал работу мэрии Ярославля по реконструкции фонтанной группы в сквере, расположенном на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина в Ярославле. Ремонт объекта был проведен в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», итоги реализации которого в 2017 году сегодня обсуждали на расширенном заседании Правительства области.



По мнению губернатора, реконструкция выполнена крайне некачественно и не в полном объеме.



– Ситуацию можно назвать безобразной! – заявил Дмитрий Миронов. – На объект была направлена комиссия, мне докладывали о результатах работ, я их, впрочем, видел и сам. Мэрия Ярославля непозволительно затянула все мероприятия, связанные с конкурсными процедурами. В результате ремонт начался в самое неблагоприятное для этого время – зимой. Но самое возмутительное, что эта, с позволения сказать, работа была мэрией принята!



Как отметил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин, зафиксированы значительные отклонения от проекта по целому ряду направлений. Не соответствуют установочной документации тротуарная плитка в парке, материал, которым выложена внешняя часть чаши, не полностью отремонтирован механизм фонтана. Несмотря на это, в штаб губернаторского проекта представлен полный комплект документов о завершении работ.



– У меня нет ни времени, ни желания слушать оправдания мэрии города. Даже неспециалисту видно состояние объекта после так называемой реконструкции, – добавил губернатор. – Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом. И точка. В противном случае я буду вынужден принять самые жесткие меры!



Дмитрий Миронов поручил Илье Баланину держать вопрос на контроле и в оперативном режиме докладывать о ходе работ.