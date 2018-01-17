​В органы социальной защиты населения Ярославской области уже подано два заявления на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка. Данная мера поддержки введена по инициативе Президента России Владимира Путина. Специалисты региона также провели по этому вопросу 74 консультации граждан.



Право на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка возникает, если он рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Ярославской области за второй квартал 2017 года, – 15643 рубля. Размер ежемесячной поддержки равен прожиточному минимуму на ребенка в этот период: в 2018 году – 9547 рублей.



– Если в семье родился первый ребенок или его усыновили, то мама может обратиться за выплатой, – рассказал первый заместитель директора регионального департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов. – У отца или усыновителя, опекуна появляется такое право только в случае смерти матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления.



Несмотря на то, что выплату производят органы социальной защиты по месту жительства заявителя, обратиться за назначением можно и в многофункциональные центры. Для этого вместе с заявлением необходимо представить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства и гражданство заявителя и ребенка, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах членов семьи.



Если ребенку не исполнилось полугода, то выплата назначается со дня его рождения. Если этот срок упущен, то с даты обращения. Через год необходимо снова обратиться за предоставлением выплаты и подать все необходимые документы.