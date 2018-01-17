​В составе делегации Ярославской области на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне работает глава городского округа Переславль-Залесский Владимир Волков.



– Очень важно, что федеральная власть обратила внимание на проблемы небольших городов, подобных Переславлю-Залесскому, – подчеркнул он значимость мероприятия. – На форуме поднимаются крайне актуальные для нас вопросы: как найти баланс между сохранением исторического наследия и благоустройством территорий, как справиться с туристическим потоком и развивать инфраструктуру, как восстанавливать объекты культурного наследия и делать жизнь в малых городах комфортной и привлекательной.



Реализация масштабного проекта по формированию комфортной городской среды под патронатом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, по мнению Владимира Волкова, дает уникальный шанс для дальнейшего развития России.



– Изменения уже идут. Переславль-Залесский активно участвует в губернаторском проекте «Решаем вместе!», – добавил Владимир Волков. – Главное, что мы это делаем, опираясь на мнения и пожелания жителей. Будем набирать обороты.



На форуме также работают главы Угличского, Тутаевского, Ростовского, Мышкинского районов, Рыбинска, Данилова и Углича. Обсуждаются вопросы реализации проектов по формированию комфортной городской среды и возможности предоставления поддержки малым городам и поселениям.