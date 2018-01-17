​На Форуме исторических поселений и малых городов России с рядом руководителей органов местного самоуправления встретился Президент РФ Владимир Путин. Ярославскую область на встрече представляли глава городского поселения Углич Светлана Ставицкая и глава городского поселения Данилов Наталья Косихина.



Говоря о развитии городской среды, Светлана Ставицкая отметила, без поддержки государства сохранять исторический облик древних центров российской культуры было бы крайне сложно.



– Углич – город с тысячелетней историей, один из самых известных малых туристических городов Ярославской области и России, – сказала Светлана Ставицкая. – С населением 32 тысячи человек мы принимаем более 400 тысяч туристов в год. На одного жителя приходится 12 туристов. Поэтому именно в Угличе находится дирекция Ассоциации малых туристских городов. Но есть и обратная сторона. На инфраструктуру и городскую среду туристического города ложится большая нагрузка. Городская среда - это отражение настроения и качества жизни города. Сами мы, без поддержки Министерства культуры, Министерства строительства, губернатора и Правительства региона, не смогли бы так активно развивать города, создавать комфортную среду.



Светлана Ставицкая рассказала главе государства, что с 2014 года в районе реализуется ряд интересных проектов. Углич был признан лучшим малым городом России и получил грант на приведение в порядок своего исторического центра. Кроме того, здесь ежегодно проводится фестиваль малых городов.



– Мы все хотим, чтобы молодые люди не уезжали, чтобы комфортный ритм малого города привлекал новых жителей, гостей и туристов, чтобы в малом городе стало жить модно, – заключила она.



Затронули участники встречи и реализацию приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В Ярославской области программа реализуется в формате губернаторского проекта «Решаем вместе!». Было отмечено, что еще в прошлом году люди не верили в поддержку власти, но сейчас, видя конкретные результаты, они все активнее подключаются к процессу. В этом году в Угличе в 10 раз выросло количество заявок на участие в проекте.



Еще один важный вопрос, который Светлана Ставицкая подняла на встрече с Президентом, – возможность возвращения Угличу статуса исторического поселения. Город с 1990 года входил в этот перечень. Однако в 2010 году список был значительно сокращен. Из него был исключен в том числе и Углич. Статус исторического поселения дает городам преференции в частности по участию в федеральных программах развития городов.