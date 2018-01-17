Очередным городом, который войдет в туристический маршрут «Золотое кольцо», может стать Углич. Об этом стало известно по результатам встречи главы государства Владимира Путина и руководителей городских и сельских поселений страны. Мероприятие прошло в рамках Форума исторических поселений и малых городов, состоявшемся сегодня в подмосковной Коломне.



Как рассказала глава города Углич Светлана Ставицкая, во время беседы она попросила главу государства посодействовать включению Углича в список городов «Золотого кольца России».



– Углич с самого начала, как и другие города «Золотого кольца», принимал туристов. Но потом оказалось, что мы находимся на маршруте «Золотого кольца», но не входим в него. Мы сейчас подготовили все документы согласно критериям и очень надеемся, что город сможет присоединиться к «Золотому кольцу» уже в 2018 году, – сказала Светлана Ставицкая.



– Номер один в списке уже есть и это – Углич, — ответил Президент Владимир Путин.



По словам министра культуры Владимира Мединского, программа развития маршрута «Золотое кольцо России» была восстановлена в прошлом году.



– Теперь «Золотое кольцо» – это примерно как список всемирного наследия ЮНЕСКО. Города будут бороться за право попасть туда. Они смогут размещать специальные значки на гостиницах, на сайтах, ресторанах. Мы хотим, чтобы попадание в этот список, было очень престижно и почетно, – пояснил Владимир Мединский.



Планируется, что каждый год в список будет добавляться по одному городу. Конкурс составит десять городов на место.