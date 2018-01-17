Очередным городом, который войдет в туристический маршрут Золотое кольцо, может стать Углич. Об этом стало известно по результатам встречи главы государства Владимира Путина и руководителей городских и сельских поселений страны. Мероприятие прошло в рамках Форума исторических поселений и малых городов, состоявшегося сегодня в подмосковной Коломне.



Как рассказала глава города Углича Светлана Ставицкая, во время беседы она попросила главу государства посодействовать включению Углича в список городов Золотого кольца России.



– Углич с самого начала, как и другие города Золотого кольца, принимал туристов. Но потом оказалось, что мы находимся на маршруте Золотое кольцо, но не входим в него. Мы сейчас подготовили все документы согласно критериям и очень надеемся, что город сможет присоединиться к Золотому кольцу уже в 2018 году, – сказала Светлана Ставицкая.



– Номер один в списке уже есть, и это Углич, – ответил Владимир Путин.



По словам министра культуры Владимира Мединского, программа развития маршрута Золотое кольцо России была восстановлена в прошлом году.



– Теперь Золотое кольцо – это примерно как список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Города будут бороться за право попасть туда. Они смогут размещать специальные значки на гостиницах, сайтах, ресторанах. Мы хотим, чтобы попадание в этот список было очень престижно и почетно, – пояснил Владимир Мединский.



Планируется, что каждый год в список будет добавляться по одному городу. Конкурс составит десять городов на место.



Фото: http://www.kremlin.ru