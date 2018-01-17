|Очередным городом, который войдет в туристический маршрут Золотое кольцо, может стать Углич. Об этом стало известно по результатам встречи главы государства Владимира Путина и руководителей городских и сельских поселений страны. Мероприятие прошло в рамках Форума исторических поселений и малых городов, состоявшегося сегодня в подмосковной Коломне.
Как рассказала глава города Углича Светлана Ставицкая, во время беседы она попросила главу государства посодействовать включению Углича в список городов Золотого кольца России.
– Углич с самого начала, как и другие города Золотого кольца, принимал туристов. Но потом оказалось, что мы находимся на маршруте Золотое кольцо, но не входим в него. Мы сейчас подготовили все документы согласно критериям и очень надеемся, что город сможет присоединиться к Золотому кольцу уже в 2018 году, – сказала Светлана Ставицкая.
– Номер один в списке уже есть, и это Углич, – ответил Владимир Путин.
По словам министра культуры Владимира Мединского, программа развития маршрута Золотое кольцо России была восстановлена в прошлом году.
– Теперь Золотое кольцо – это примерно как список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Города будут бороться за право попасть туда. Они смогут размещать специальные значки на гостиницах, сайтах, ресторанах. Мы хотим, чтобы попадание в этот список было очень престижно и почетно, – пояснил Владимир Мединский.
Планируется, что каждый год в список будет добавляться по одному городу. Конкурс составит десять городов на место.
Фото: http://www.kremlin.ru
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вчера, 20:15
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