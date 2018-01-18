​В Ярославской области начался сильный снегопад с ветром. В связи с этим на дороги будет выведена дополнительная техника.



– Сегодня ночью многие планируют окунаться в прорубь. Мы попросим водителей по возможности воздержаться от дальних поездок в такую погоду и, безусловно, быть более внимательными, – сказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. – Всего этой ночью на дорогах региональной собственности будет работать 200 единиц техники. В случае усиления снегопада будем выводить дополнительную. Традиционно особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам. В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы.



Антон Заев также призвал участников дорожного движения быть предельно внимательными, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».