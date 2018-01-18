​Внимание Президента России Владимира Путина к вопросам благоустройства малых городов станет новым импульсом для их развития. В этом уверена глава Данилова Наталья Косихина, которая вчера вместе со своей коллегой, главой Углича Светланой Ставицкой, приняла участие во встрече руководителя государства с главами органов местного самоуправления. Мероприятие прошло в рамках всероссийского Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне.



Представители Ярославской области рассказали Владимиру Путину о реализации программы по формированию комфортной городской среды. В регионе эта работа идет в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».



– Думаю, что нам удалось донести до Президента всю проблематику по данному вопросу, – сказала Наталья Косихина. – В докладе главы Углича прозвучали все основные моменты, касающиеся реализации проекта по формированию комфортной городской среды. Руководителю государства на примере этого города были представлены главные итоги проекта: рассказали и об удачах, и о сложностях, которые удалось преодолеть.