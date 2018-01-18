​Покровская школа примет участие в конкурсе на получение федеральной субсидии для ремонта спортивного зала. Помощь в оформлении необходимых для этого документов учебному заведению окажет департамент образования Ярославской области. Такое поручение сегодня губернатор Дмитрий Миронов дал его директору Ирине Лободе в ходе визита в Угличский муниципальный район.



Глава региона встретился с коллективом школы, обсудил с педагогами насущные проблемы. Одна из них – состояние спортивного зала. Тренер местной волейбольной секции Руслан Ашмарин рассказал, что именно школа является центром спортивной жизни села. Здесь также занимаются юные футболисты, легкоатлеты, проходят тренировки по другим направлениям. Команда школы более 25 лет бессменный участник муниципальной ежегодной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, соревнований по волейболу, спортивному ориентированию.



Дмитрий Миронов осмотрел помещение.



– Спортзал Покровской школе нужен, в этом нет сомнений, – сказал он. – И важно, чтобы как можно быстрее здесь был сделан ремонт. Наша задача – вовлекать в спорт ребят с раннего возраста.



В завершении встречи Дмитрий Миронов подарил мячи юным волейболистам, которые в это время тренировались в зале.



Справка



Начиная с 2015 года с целью комплексного решения задач совершенствования материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, Ярославская область участвует в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета по соответствующей программе.



В прошлом году ее объем составил порядка 10 миллионов рублей. Софинансирование областного бюджета – 5 миллионов рублей. Средства были распределены между семью муниципальными образованиями для спортивных залов девяти общеобразовательных организаций.