​Губернатор Дмитрий Миронов положительно оценил опыт Угличского района по переводу местных школ на альтернативные источники энергии. 18 января в рамках рабочей поездки глава региона побывал в одном из таких учебных учреждений в селе Покровское.



В конце прошлого года в котельной школы был установлен автоматизированный пеллетный котел мощностью 200 киловатт. И если в декабре 2016-го за отопление с помощью электроэнергии, по словам директора учебного учреждения Ирины Пиленковой, пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, то в декабре прошлого года счет за электроэнергию составил 20 тысяч. Еще 160 – стоимость пеллетов на месяц. Экономия, таким образом, достигает порядка 50 процентов.



– Преимущества перехода на альтернативные источники энергии, действительно, очевидны, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы получаем тройную выгоду: топливо экологически чистое, мы заботимся о здоровье наших детей, педагогов плюс ко всему получаем ощутимую экономию. Появляется возможность более рационально распоряжаться бюджетными средствами и улучшать материальную базу школ.



В прошлом году на пеллетное отопление в районе переведено пять школ. Глава района Анатолий Курицин подтвердил: сэкономленные деньги будут тратиться на нужды общеобразовательных учреждений – замену окон, ремонт крыш и другие виды работ.



– Мы считаем, это значительно повышает заинтересованность школ в проведении мероприятий по энергоэффективности, – подчеркнул Анатолий Курицин.



В дальнейшем Угличский опыт может быть использован в других районах области.



В Покровском Дмитрий Миронов также посетил школьный музей, посвященный истории села.