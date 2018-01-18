​На сайте губернаторского проекта «Решаем вместе!» появился график проведения в каждом районе Ярославской области общественных обсуждений территорий – претендентов на благоустройство в этом году. В разделе «Собрания» указаны точные даты, место и время. Информация обновляется каждый день.



В онлайн-выборе объектов через портал vmeste76.ru, как сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, уже приняли участие более 30 тысяч человек.



– Интернет-опрос продолжится до 31 января, – напомнил Евгений Чуркин. – Кроме того, проводится анкетирование граждан в общественных местах, их перечень также есть на сайте проекта в разделе «Голосование». Необходимо выбрать конкретный район – список общественных территорий, претендующих на включение в программу, представлен внизу каждой страницы.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – обустройство мест массового отдыха населения и общественных пространств.