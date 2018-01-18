​В прошлом году объем незаконных рубок леса в Угличском районе по сравнению с предыдущим периодом сократился в 10 раз. В целом по региону этот показатель уменьшился в 4 раза. Такие данные были озвучены 18 января в ходе выездного совещания, которое губернатор Дмитрий Миронов провел в Угличском районе.



Глава региона высоко оценил работу по контролю за транспортировкой древесины. Межведомственные рейды, в которых принимают участие представители областного департамента лесного хозяйства и ГИБДД ОМВД России по Угличскому району, проходят регулярно. В прошлом году было совершено больше 300 таких выездов.



Сегодня инспекторы и сотрудники департамента работали на трассе Ярославль – Углич у поворота на село Чурьяново. Дмитрий Миронов лично поблагодарил их за достигнутые результаты.



– Еще год назад факты незаконных вырубок были нормой, сегодня «черных лесорубов» в регионе практически нет, – сказал губернатор. – Нам удалось пресечь незаконный оборот древесины. Это стало следствием слаженной работы правоохранительных органов и департамента лесного хозяйства.



По итогам 2016 года область занимала второе место в Центральном федеральном округе по объему ущерба от незаконных рубок, в 2017 году – девятое. За прошлый год выявлено около 60 нарушений в этой сфере.



Как рассказал начальник отдела федерального государственного надзора, охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Александр Гулящих, в ходе рейдов инспекторы проверяют соблюдение всего спектра требований законодательства к транспортировке древесины, включая оформление сопроводительных документов.



– В документах должны быть указаны сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом составе, а также отмечены пункты отправления и назначения, – пояснил Александр Гулящих. – При необходимости сверяемся с данными специальной информационной системы, где регистрируются все сделки с древесиной.



Заместитель начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Угличскому району Игорь Сальников добавил, что специалисты департамента лесного хозяйства провели централизованное обучение инспекторского состава ДПС, разработана памятка по правилам заполнения сопроводительного документа на перевоз леса. Все это положительно сказалось на результатах работы.



Справка



В 2016 году государственными лесными инспекторами проведено 689 рейдов с целью контроля за транспортировкой древесины, в том числе 264 рейда – совместно с сотрудниками полиции. В результате проведенных мероприятий выявлено 10 нарушений.



В 2017 году государственными лесными инспекторами проведено 918 рейдов (в Угличском районе – 137), в том числе 314 рейдов – совместно с сотрудниками полиции. В результате проведенных мероприятий выявлено 66 нарушений транспортировки древесины (в Угличском районе – 25). Виновные привлечены к административной ответственности.