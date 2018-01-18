|Сегодня в селе Андроники Ярославского района в торжественной обстановке открыт новый хоккейный корт. Спортивная площадка обустроена в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».
Появление в поселке ледового сооружения единогласно поддержали все жители Андроников, принявшие участие в голосовании в марте прошлого года. Работы начались в конце лета. Сегодня на улице Центральной построен не только хоккейный корт, но и специальные боксы для запасных игроков, а также раздевалки. Стоимость проекта составила более 1 миллиона 850 тысяч рублей.
Глава Ярославского района Николай Золотников поздравил жителей поселка с открытием нового спортивного объекта и призвал в этом году принять активное участие в очередном этапе проекта «Решаем вместе!».
– Вы все уже, конечно, знаете, что губернаторский проект «Решаем вместе!» по созданию комфортной городской среды получил продолжение, – сказал Николай Золотников. – В этом году каждый житель региона может принять участие в отборе территорий для благоустройства. Вы можете сами решить, какие преобразования необходимо провести во дворах и парках, на общественных обсуждениях.
На основе пожеланий жителей студенты-архитекторы разработают эскизы благоустройства общественных территорий – лидеров проекта по количеству голосов.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным. В этом году объем финансирования работ будет увеличен с 650 до 680 миллионов рублей.
Принять участие в онлайн-опросе можно на сайте проекта vmeste76.ru, также можно заполнить анкеты в общественных местах – торговых центрах, МФЦ, библиотеках, домах культуры, администрациях.
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