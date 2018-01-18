​Сегодня в Ростове прошло выездное совещание по вопросу передачи муниципального недвижимого имущества Ярославской епархии Русской православной церкви. В обсуждении вместе с представителями регионального департамента имущественных и земельных отношений, администраций Ростовского муниципального района и городского поселения Ростов принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, посетивший регион с рабочим визитом.



– Местной религиозной организации – епархиальному монастырю «Рождества Богородицы женский монастырь» Ростова планируется передать земельные участки, на которых расположены объекты ансамбля Рождественского монастыря, и здание ЗАГСа в Ростове, – сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Здание ЗАГСа находится в оперативном управлении отдела записи актов гражданского состояния администрации Ростовского муниципального района. Вопрос о его передаче в безвозмездное пользование женскому монастырю будет рассмотрен сразу после переезда отдела ЗАГС в здание на улице Ленинской, 37.



Как пояснили в администрации Ростовского муниципального района, в настоящее время в новых помещениях идет ремонт. На первом этаже здания будет находиться многофункциональный центр, на втором – отдел записи актов гражданского состояния.



Кроме того, Ярославской епархии Русской православной церкви по договору безвозмездного пользования передано муниципальное имущество – объекты ансамбля Рождественского монастыря общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров.



Присутствующие обсудили технические моменты, связанные с возвращением обители в исторические границы. Николай Овсиенко отметил, что помощь настоятельнице монастыря игуменье Афанасии будет оказана в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина о восстановлении монастырей и храмов. Деньги потребуются немалые, многие объекты, являющиеся ранее неотъемлемой составляющей обители, сегодня существуют самостоятельно, находясь при этом в аварийном состоянии. В разное время в помещениях монастыря размещались детский сад, центр занятости населения, детская библиотека, многие кельи были приспособлены под жилье.



– Без федеральных средств здесь вряд ли удастся обойтись, но в регионе уже есть примеры, когда подобные проблемы успешно решаются, – сказал глава Ростовского муниципального района Алексей Константинов. – Один из монастырей в Угличе удалось восстановить с помощью денег, выделенных из резервного фонда Президента России. Здесь возможен тот же вариант событий, тем более что матушка Афанасия, настоятельница обители, являет пример беззаветного служения своему делу.



Алексей Константинов подчеркнул, что основной задачей остается восстановление собора Рождества Богородицы, где сохранились уникальные фрески, которые в будущем смогут увидеть паломники и туристы.



По итогам обсуждения Николай Овсиенко пообещал рассмотреть все возможности привлечения федеральных средств для реализации данного проекта и провести совещание по этому вопросу уже в феврале. Кроме того, принято решение о создании попечительского совета для оперативного решения всех оргвопросов, связанных с восстановлением обители.