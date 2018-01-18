​Жители Ярославского района предлагают включить в список для предварительного отбора в губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» обустройство площадки с покрытием для игровых видов спорта у ЖК «Зеленый бор». Участок земли для многофункционального комплекса есть.



– Общественность нашего района активно включилась в губернаторский проект «Решаем вместе!», – отметила глава Заволжского сельского поселения Наталья Ашастина. – Ключевое слово здесь – «вместе». Оно объединяет жителей и представителей власти всех уровней. В прошлом году благодаря программе в большинстве населенных пунктов поселения обустроены детские площадки и городки. Хороших результатов ждем и в этом году.



Сейчас на участие в проекте претендуют спортплощадка в поселке Красный Бор и хоккейный корт в поселке Заволжье – вся необходимая для его строительства проектная документация подготовлена. Решение о включении нового объекта в список для предварительного отбора примет муниципальная комиссия Ярославского района, в которую входят представители общественности.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Работа организована в рамках выполнения поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды.