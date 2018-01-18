​Ярославские вузы будут готовить специалистов для предприятия «Угличкабель». Такая договоренность была достигнута между Правительством региона, образовательными учреждениями и угличским заводом. Речь идет о двух университетах – Ярославском техническом и Рыбинском авиационном.



Об этом сообщил сегодня губернатор Дмитрий Миронов во время посещения предприятия. Визит был организован в рамках рабочей поездки главы региона в Угличский район.



Дмитрий Миронов осмотрел производство, побывал в цехах. Генеральный директор предприятия Дмитрий Брянцев рассказал, что годовой выпуск кабелей и проводов энергетического назначения – 40 тысяч километров. Предприятие производит около 400 видов продукции. В настоящее время здесь трудятся более 230 человек. Реализуется несколько инвестиционных проектов. В прошлом году состоялось открытие нового цеха – металлургии.



– Завод испытывает серьезную потребность в квалифицированных кадрах, – отметил директор предприятия Вадим Куликов.



– В настоящее время уже есть договоренность с двумя ярославскими вузами по целевому обучению студентов в рамках контрактной подготовки, – ответил Дмитрий Миронов. – Необходимые направления определяет предприятие. В данном случае, насколько я знаю, востребованы специальности в сферах электро- и теплоэнергетики, химической технологии. Преддипломную практику студенты смогут проходить на «Угличкабеле».