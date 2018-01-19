​Глава региона Дмитрий Миронов 18 января в рамках рабочего визита в Угличский район проинспектировал качество ремонта местного Дворца культуры и положительно оценил результаты проведенной работы.



Объект был открыт перед новым годом. В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в учреждении культуры приведены в порядок кровля, театральный зал на 662 места и другие помещения, заменены системы отопления и канализации. На эти цели было направлено около 10 миллионов рублей. В день открытия Дмитрий Миронов подарил Дворцу культуры светодиодный экран для главной сцены стоимостью 3 миллиона рублей.



Во время осмотра театрального зала на сцене шла репетиция детского танцевального ансамбля «Конфетти». Его руководитель Татьяна Честных поблагодарила главу региона за то, что теперь у творческих коллективов района появилась возможность работать в достойных условиях.



Сегодня в Угличском ДК занимаются более полутора тысяч человек, работают 58 объединений. Ежегодно специалисты Дворца культуры и творческие коллективы проводят на территории района большое количество мероприятий, а также участвуют во всероссийских и международных проектах.