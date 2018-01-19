​Как будет развиваться спортивная инфраструктура в Угличе – об этом сотрудники завода «Угличкабель» спросили губернатора Дмитрия Миронова во время его рабочего визита в Угличский район.



– В прошлом году в регионе активно строились детские стадионы, воркаут-площадки. Несколько таких объектов появилось и в нашем городе, но этого все равно недостаточно. Молодежи у нас много. Планируются ли еще какие-то объекты? – задал вопрос один из сотрудников завода.



– В Угличе в рамках программы «Газпром – детям» будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, – сообщил Дмитрий Миронов. – Предусмотрен даже зал для занятий сухим плаванием. Участок земли площадью полтора гектара под этот ФОК выделен в микрорайоне Мирный-2.



В спортивном объекте планируется оборудовать детский и взрослый бассейны на 5 дорожек длиной 25 метров, душевые, раздевалки – все в соответствии с современными требованиями.



Прошлый год в регионе прошел под знаком спорта. В рамках соглашения с компанией «Газпром» построено 20 пришкольных стадионов. В частности, в Угличе у школы №8 – с современным мини-футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной площадкой и уличными тренажерами. В двух микрорайонах города обустроены воркаут-площадки. Многофункциональные комплексы для занятий силовой гимнастикой сделаны в рамках проекта «Мы выбираем спорт».